«Манчестер Юнайтед» нацелился на полузащитника «Спортинга»

Хавбек Педру Гонсалвеш, правами на которого владеет лиссабонский «Спортинг», имеет вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге. Об этом рапортует Daily Star.

В подписании 22-летнего португальского полузащитника заинтересован «Манчестер Юнайтед». Сделка может быть оформлена в летнее трансферное окно. Сумма трансфера оценивается в 60 миллионов евро.

В минувшем сезоне Гонсалвеш принял участие в 37 поединках, записав на свой счет 23 забитых мяча и пять голевых передач.

По итогам сезона-2020/2021 «красные дьяволы» финишировали на втором месте в чемпионате Англии.