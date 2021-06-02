Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Манчестер Юнайтед» нацелился на полузащитника «Спортинга»

02 Июня 2021, 09:19,

Хавбек Педру Гонсалвеш, правами на которого владеет лиссабонский «Спортинг», имеет вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге. Об этом рапортует Daily Star.

В подписании 22-летнего португальского полузащитника заинтересован «Манчестер Юнайтед». Сделка может быть оформлена в летнее трансферное окно. Сумма трансфера оценивается в 60 миллионов евро.

В минувшем сезоне Гонсалвеш принял участие в 37 поединках, записав на свой счет 23 забитых мяча и пять голевых передач.

По итогам сезона-2020/2021 «красные дьяволы» финишировали на втором месте в чемпионате Англии.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Трансферы футбола - лето 2021, Педру Гонсалвеш
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