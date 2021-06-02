Онана переходит в «Арсенал»

Страж ворот амстердамского «Аякса» Андре Онана, который в феврале был дисквалифицирован на год за употребление запрещенного препарата, близок к переезду в английский чемпионат.

Согласно данным инсайдера Николо Скиры, лондонский «Арсенал» согласовал с 25-летним камерунским голкипером условия личного соглашения. Контракт между сторонами будет рассчитан до 2024 года. «Канонирам» осталось договориться о сумме сделки с «Аяксом».

Ранее СМИ сообщали, что руководство амстердамского клуба планирует выручить с продажи вратаря порядка 14 миллионов евро.

В прошлом сезоне Эредивизии Андре сыграл 20 матчей, в которых пропустил 15 голов.