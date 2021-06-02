Дешам оценил шансы Канте выиграть «Золотой мяч»

Наставник сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о шансах опорного полузащитника «Челси» Нголо Канте в борьбе за «Золотой мяч».

«Даже не знаю, сможет ли составить конкуренцию футболист, который не забивает и у которого не лучшим образом развиты креативные способности. Хотя подобное уже случалось, когда голосование выигрывали Заммер и Каннаваро. Но в большинстве случаев эту награду отдают футболисту креативного плана», - приводит слова специалиста GFFN.

Напомним, что Канте вместе с «Челси» стал победителем Лиги чемпионов. В АПЛ «пенсионеры» финишировали на четвертом месте.