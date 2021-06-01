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Маттеус: «Уверен, что «Манчестер Сити» обсудит отставку Гвардиолы»

01 Июня 2021, 23:48,

Бывший футболист и тренер Лотар Маттеус уверен, что в «Манчестер Сити» обсудят отставку Хосепа Гвардиолы. 

Немецкий специалист раскритиковал Гвардиолу за выбор состава на финал Лиги чемпионов против «Челси». По оценке Маттеуса, испанский тренер выпустил на поле шесть атакующих полузащитников, но при этом ни одного нападающего. Именно поэтому «Челси» и сумел выиграть в финальном матче Лиги чемпионов 2020/21. Об этом Маттеус рассказал в интервью Sky Sports. 

Текущий контракт Гвардиолы рассчитан до лета 2023 года. Вместе с «Манчестер Сити» Гвардиола стал трёхкратным победителем АПЛ, но ни разу не выигрывал в еврокубках.  

После матча с «Челси» Гвардиола уже отвечал на критику из-за стартового состава

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола, Лотар Маттеус
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