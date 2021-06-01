«Вулверхэмптон» нашёл замену для Нуну Санту

В случае увольнения Нуну Санту на пост главного тренера «Вулверхэмптона» придёт ещё один португальский специалист Бруну Лаже.

Руководство «волков» заявило, что не будет продлевать соглашение с действующим главным тренером Нуну Санту. Первым кандидатом на замену является Бруну Лаже, который имеет опыт работы главным тренером только в одном сезоне в «Бенфике». До этого Бруну Лаже был ассистентом в «Шеффилд Уэнсдей» и «Суонси».

В прошедшем сезоне «Вулверхэмптон» оказался на 13-м месте, закончил год на серии из трёх поражений подряд. Нуну Санту возглавляет команду с 2017 года. Главным успехом тренера является выход в АПЛ из Чемпионшипа.