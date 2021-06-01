Абрамович настаивает на приобретении Лукаку

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01 Июня 2021, 22:07,
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Владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович собирается вернуть бельгийского нападающего Ромелу Лукаку в клуб. Действующий форвард «Интера» уже выступал за «синих», но с 2011 по 2014 год провёл всего лишь 10 матчей в футболке «Челси», а остальное время играл в арендах.
После победы в Лиге чемпионов главный тренер «Челси» Томас Тухель попросил у руководства клуба усилить несколько позиций, одной из которых стала линия атаки. Абрамович и Тухель сошлись во мнении, что им идеально подходит кандидатура Ромелу Лукаку.
Mundo Deportivo сообщает, что «Челси» уже ведёт переговоры с Лукаку, однако на нападающего претендует ещё «Манчестер Сити».
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Челси, Интер Милан, Ромелу Лукаку
Дайте чапалаха этому Абрамовичу. Не нужен уже Лукаку Челси.
Тут всё зависит от впечатлений Лукакыча за время в Челси! Может быть и такое, что клуб вызывает у него отторжение и он не перейдёт туда ни за какие деньги. Тогда переход в МС будет идеальным вариантом для него, если Интер и впрямь решил экономить.
Он хотел вернуться. Его обманул Райлоа, который тогда был его агентом.