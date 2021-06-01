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Абрамович настаивает на приобретении Лукаку

01 Июня 2021, 22:07,

Владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович собирается вернуть бельгийского нападающего Ромелу Лукаку в клуб. Действующий форвард «Интера» уже выступал за «синих», но с 2011 по 2014 год провёл всего лишь 10 матчей в футболке «Челси», а остальное время играл в арендах. 

После победы в Лиге чемпионов главный тренер «Челси» Томас Тухель попросил у руководства клуба усилить несколько позиций, одной из которых стала линия атаки. Абрамович и Тухель сошлись во мнении, что им идеально подходит кандидатура Ромелу Лукаку. 

Mundo Deportivo сообщает, что «Челси» уже ведёт переговоры с Лукаку, однако на нападающего претендует ещё «Манчестер Сити». 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Челси, Интер Милан, Ромелу Лукаку
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Комментарии (3)
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Ibray
01 Июня 2021, 23:21

Дайте чапалаха этому Абрамовичу. Не нужен уже Лукаку Челси.

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Super fanat
01 Июня 2021, 22:27

Тут всё зависит от впечатлений Лукакыча за время в Челси! Может быть и такое, что клуб вызывает у него отторжение и он не перейдёт туда ни за какие деньги. Тогда переход в МС будет идеальным вариантом для него, если Интер и впрямь решил экономить.

0
Ibray
01 Июня 2021, 23:21

Он хотел вернуться. Его обманул Райлоа, который тогда был его агентом.

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