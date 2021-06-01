Абрамович настаивает на приобретении Лукаку

Владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович собирается вернуть бельгийского нападающего Ромелу Лукаку в клуб. Действующий форвард «Интера» уже выступал за «синих», но с 2011 по 2014 год провёл всего лишь 10 матчей в футболке «Челси», а остальное время играл в арендах.

После победы в Лиге чемпионов главный тренер «Челси» Томас Тухель попросил у руководства клуба усилить несколько позиций, одной из которых стала линия атаки. Абрамович и Тухель сошлись во мнении, что им идеально подходит кандидатура Ромелу Лукаку.

Mundo Deportivo сообщает, что «Челси» уже ведёт переговоры с Лукаку, однако на нападающего претендует ещё «Манчестер Сити».