«Вест Хэм» уверен в продлении контракта с Мойесом

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01 Июня 2021, 21:55,
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Шотландский главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес должен в ближайшее время продлить соглашение с клубом – руководство «молотков» предлагает экс-тренеру «Манчестер Юнайтед» контракт сроком на три года.
Sky Sports сообщает, что «Эвертон» рассчитывает вернуть шотландца после официального ухода Карло Анчелотти в мадридский «Реал». Впечатляющая игра «Вест Хэма» в сезоне 2020/21 позволила Мойесу претендовать на новый контракт на улучшенных условиях. Отмечается, что переговоры между руководством «Вест Хэма» и Мойесом протекают очень легко. Напомним, что «Вест Хэм» завершил сезон на шестой строчке в таблице АПЛ.
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Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
|Теги: Эвертон, Вест Хэм, Дэвид Мойес