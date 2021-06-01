Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Шеффилд Юнайтед» расстался с четырьмя игроками

01 Июня 2021, 22:10,

Английский клуб «Шеффилд Юнайтед», на досрочной основе вылетевший из АПЛ в сезоне 2020/21, расстался с четырьмя футболистами первого состава. Свободными агентами по итогам кампании стали защитник Фил Джагелка, центральный хавбек Джон Лундстрем, голкипер Саймон Мур и опорный полузащитник Джек Родуэлл.

Об этом поведала пресс-служба «клинков», которая также объявила о возвращении защитника Итана Ампаду в «Челси». Кроме того, клуб попрощался с молодыми футболистами в лице Эштона Холла и Томми Уильямса. Напомним, что новым наставником «Шеффилда» стал сербский специалист Славиша Йоканович.

Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
Теги: Шеффилд Юнайтед, Трансферы футбола - лето 2021, Джек Родуэлл
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