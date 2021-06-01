Лэмпард и Виейра – на радаре «Кристал Пэлас»

Английский «Кристал Пэлас» продолжает поиски нового главного тренера после ухода с поста наставника Роя Ходжсона. Руководство «орлов» заинтересовано в нескольких кандидатах, включая экс-рулевого «Челси» Фрэнка Лэмпарда и бывшего тренера «Ниццы» Патрика Виейра.

Sky Sports называет в числе одного из претендентов на вакантную должность и Валериана Исмаэля, связанного контрактными обязательствами с «Барнсли». Одним из кандидатов являлся до недавнего времени датчанин Томас Франк, но выход «Брентфорда» в АПЛ свёл к минимуму шансы на подписание контракта со специалистом из Скандинавии.