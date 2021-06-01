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Анчелотти попрощался с «Эвертоном»

01 Июня 2021, 20:51,

Тренер Карло Анчелотти покинул «Эвертон», возглавив «Реал»

Анчелотти руководил «Эвертоном» два сезона, но ни разу не вывел команду в еврокубки. В первом сезоне «синие» заняли 12-е место, а во втором - 10-е. В мадридском клубе у Анчелотти больше трофеев - Лига чемпионов, Кубок и Суперкубок Испании, а также клубный чемпионат мира. 

Официальный сайт «Эвертона» выложил последнее обращение Анчелотти к болельщикам. По словам итальянского специалиста, он всегда будет уважать всё, что связано с ливерпульским клубом. Анчелотти благодарит команду, которая дала ему возможность проявить себя, но сейчас он сделал выбор в пользу более лучшего варианта работы. 

 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Реал Мадрид, Эвертон, Карло Анчелотти
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