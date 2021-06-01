​Агенты Анчелотти работают над расторжением контракта с «Эвертоном» ради «Реала»

Карло Анчелотти находится в шаге от того, чтобы снова возглавить «Реал». Как сообщает на своей страничке в Twitter известный инсайдер Фабрицио Романо, этот шаг, отделяющий Анчелотти от мадридского клуба, измеряется в действующем контракте тренера с «Эвертоном». В настоящий момент агенты итальянского специалиста работают над расторжением трудового договора. Как только это случится, Анчелотти возглавит «Реал».

Напомним, что Карло Анчелотти провёл на тренерском мостике «Реала» два сезона и приводил команду к победе в Лиге чемпионов. С «Эвертоном» итальянец работает с декабря 2019 года.