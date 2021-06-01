​«Арсенал» лидирует в гонке за Стерлингом

К концу сезона Рахим Стерлинг потерял статус твёрдого игрока основного состава «Манчестер Сити». Будучи недовольным своим положением, Стерлинг может сменить клубную прописку. Как сообщает The Sun, фаворитом в гонке за вингером является «Арсенал». Наставник «канониров» Микель Артета ранее работал в штабе «Манчестер Сити» и является большим поклонником Стерлинга. Впрочем, камнем преткновения могут стать высокие запросы игрока по заработной плате.

В то же время «Манчестер Сити» может иметь другой план на Рахима Стерлинга. Речь о возможном включении игрока в сделку по переходу из «Тоттенхэма» Гарри Кейна, ведь лондонцы собираются потребовать за своего лидера около 170 миллионов евро.