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​«Арсенал» лидирует в гонке за Стерлингом

01 Июня 2021, 15:46,

К концу сезона Рахим Стерлинг потерял статус твёрдого игрока основного состава «Манчестер Сити». Будучи недовольным своим положением, Стерлинг может сменить клубную прописку. Как сообщает The Sun, фаворитом в гонке за вингером является «Арсенал». Наставник «канониров» Микель Артета ранее работал в штабе «Манчестер Сити» и является большим поклонником Стерлинга. Впрочем, камнем преткновения могут стать высокие запросы игрока по заработной плате.

В то же время «Манчестер Сити» может иметь другой план на Рахима Стерлинга. Речь о возможном включении игрока в сделку по переходу из «Тоттенхэма» Гарри Кейна, ведь лондонцы собираются потребовать за своего лидера около 170 миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Арсенал Лондон, Тоттенхэм, Гарри Кейн, Рахим Стерлинг, Трансферы футбола - лето 2021
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