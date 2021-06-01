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​Агуэро на прощание сделал подарки сотрудникам «Манчестер Сити»

01 Июня 2021, 14:47,

Серхио Агуэро покинул «Манчестер Сити» после десяти лет выступлений за клуб. Как сообщает The Athletic, аргентинец сделал памятные подарки сотрудникам, работающим с первой командой, коих насчитывается более 60 человек.

Агуэро подарил каждому сотруднику часы Hublot или Tag Heuer. Минимальная стоимость аксессуаров составляет 1 тысячу фунтов, а некоторые стоят даже дороже. На каждых часах выгравирована надпись: «Спасибо! Кун Агуэро». Кроме того, Агуэро раздал сотрудникам лотерейные билеты с возможностью выиграть его автомобили, утверждает источник. 

Напомним, в понедельник Серхио Агуэро был представлен как игрок «Барселоны». Аргентинец подписал контракт на два года.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Серхио Агуэро
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Комментарии (1)
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0
Spirit
01 Июня 2021, 15:19

красивый жесть.
теперь они могут впарить эти часы какому - нибудь болельщики шити в раз десять дороже!

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