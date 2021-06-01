Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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АПЛ назвала восемь номинантов на звание игрока сезона

01 Июня 2021, 13:45,

В АПЛ началось голосование за лучшего футболиста по итогам прошедшего сезона.

Как сообщила пресс-служба турнира, в список номинантов включены восемь игроков: Кевин де Брёйне, Рубен Диаш, Бруну Фернандеш, Джек Грилиш, Гарри Кейн, Мэйсон Маунт, Мохамед Салах, Томаш Соучек.

Напомним, что лучшим игроком Премьер-лиги по мнению журналистов стал центральный защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш.

По итогам сезона чемпионский титул выиграли «горожане». Второе место занял «Манчестер Юнайтед», а топ-3 замкнул «Ливерпуль». Лондонский «Челси», ставший победителем Лиги чемпионов, финишировал на четвертой позиции.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Гарри Кейн, Мохамед Салах, Кевин де Брёйне, Апл, Бруну Фернандеш, Джек Грилиш, Рубен Диаш, Мэйсон Маунт, Томаш Соучек
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