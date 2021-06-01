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Гарсия перешёл из «Манчестер Сити» в «Барселону»

01 Июня 2021, 10:44,

Испанский защитник Эрик Гарсия покинул «Манчестер Сити» и вернулся на родину. 20-летний исполнитель заключил контракт с каталонской «Барселоной», об этом рапортует клубная пресс-служба.

Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2026 года. В договоре прописана клаузула, которая составляет 400 миллионов евро.

Стоит отметить, что Эрик - воспитанник академии «сине-гранатовых». В Англию он переехал в 2017 году.

В минувшем розыгрыше английской Премьер-лиги Гарсия провел шесть поединков, не отметившись голевыми действиями. Трансферная стоимость защитника оценивается в 20 миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Трансферы футбола - лето 2021, Эрик Гарсия, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021
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