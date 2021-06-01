Гарсия перешёл из «Манчестер Сити» в «Барселону»

Испанский защитник Эрик Гарсия покинул «Манчестер Сити» и вернулся на родину. 20-летний исполнитель заключил контракт с каталонской «Барселоной», об этом рапортует клубная пресс-служба.

Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2026 года. В договоре прописана клаузула, которая составляет 400 миллионов евро.

Стоит отметить, что Эрик - воспитанник академии «сине-гранатовых». В Англию он переехал в 2017 году.

В минувшем розыгрыше английской Премьер-лиги Гарсия провел шесть поединков, не отметившись голевыми действиями. Трансферная стоимость защитника оценивается в 20 миллионов евро.