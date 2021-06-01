Ван де Бек обсудит с Сульшером своё будущее

Голландский хавбек «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек намерен встретиться с главным тренером команды Уле Гуннаром Сульшером. Игрок хочет обсудить с норвежским специалистом свое будущее, об этом рапортует Daily Mail.

Полузащитника огорчил тот факт, что он не принял участия в финальном поединке Лиги Европы против испанского «Вильярреала». В том матче манкунианцы потерпели поражение в серии послематчевых пенальти.

Ван де Бек пополнил ряды «красных дьяволов» в сентябре прошлого года, перебравшись из амстердамского «Аякса». Его трудовой договор с клубом рассчитан до лета 2025 года.