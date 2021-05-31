Эвра: «У меня больше трофеев, чем у всего «Манчестер Сити»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра попросил вокалиста музыкальной группы Oasis не называть Манчестер «голубым».

Основатель Oasis Лиэм Галлахер болеет за «Манчестер Сити» уже долгое время. После победы в английской Премьер-лиге 2020/21 музыкант сказал, что английский город Манчестер должен считаться «голубым», под цвет футболок «горожан». Патрис Эвра, который раньше выступал за «Манчестер Юнайтед» и представляет «красную» сторону города, попросил больше не называть Манчестер «голубым», потому что у него одного больше титулов, чем у «Манчестер Сити».

Также в конце ролика в своём «Инстаграме» Эвра дал прогноз, что «Манчестер Сити» станет обладателем Лиги чемпионов только тогда, когда бывшему защитнику будет 90 лет.