Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Эвра: «У меня больше трофеев, чем у всего «Манчестер Сити»

31 Мая 2021, 23:52,

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра попросил вокалиста музыкальной группы Oasis не называть Манчестер «голубым». 

Основатель Oasis Лиэм Галлахер болеет за «Манчестер Сити» уже долгое время. После победы в английской Премьер-лиге 2020/21 музыкант сказал, что английский город Манчестер должен считаться «голубым», под цвет футболок «горожан». Патрис Эвра, который раньше выступал за «Манчестер Юнайтед» и представляет «красную» сторону города, попросил больше не называть Манчестер «голубым», потому что у него одного больше титулов, чем у «Манчестер Сити». 

Также в конце ролика в своём «Инстаграме» Эвра дал прогноз, что «Манчестер Сити» станет обладателем Лиги чемпионов только тогда, когда бывшему защитнику будет 90 лет. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Патрис Эвра
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