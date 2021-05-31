Названы три футболиста, которых «Манчестер Юнайтед» попытается купить летом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер перед новым сезоном собирается усилить команду на трансферном рынке.

Первым желанным игроком для норвежца стал защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан. Также в список интересов попали Деклан Райс из «Вест Хэма» и представитель дортмундской «Боруссии» Джедон Санчо.

Портал Manchester Evening News отмечает, что самым дорогим приобретением из этой тройки станет покупка полузащитника Деклана Райса из «Вест Хэма», потому что на хавбека претендуют ещё «Манчестер Сити» и «Челси».

Также по информации издания, «Реал» готов продать Варана, а «Боруссия» идёт на уступки в цене.