​Зинченко: «Весь сезон мы работали как звери, но этого оказалось недостаточно»

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко спустя два дня после поражения команды в финале Лиги чемпионов нашёл в себе силы сделать публикацию в Instagram.

«Невозможно сейчас описать свои ощущения. Мы старались выложиться на поле. Весь сезон мы работали как звери, но этого оказалось недостаточно. Мы вернёмся сильнее! И я уверен, что «Манчестер Сити» скоро выиграет Лигу чемпионов, потому что вы этого заслуживаете», - написал Зинченко.

Напомним, в финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» проиграл «Челси». Автором единственного гола в матче стал Кай Хаверц.