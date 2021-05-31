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​Зинченко: «Весь сезон мы работали как звери, но этого оказалось недостаточно»

31 Мая 2021, 19:19,

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко спустя два дня после поражения команды в финале Лиги чемпионов нашёл в себе силы сделать публикацию в Instagram.

«Невозможно сейчас описать свои ощущения. Мы старались выложиться на поле. Весь сезон мы работали как звери, но этого оказалось недостаточно. Мы вернёмся сильнее! И я уверен, что «Манчестер Сити» скоро выиграет Лигу чемпионов, потому что вы этого заслуживаете», - написал Зинченко.

Напомним, в финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» проиграл «Челси». Автором единственного гола в матче стал Кай Хаверц.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Александр Зинченко
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