​Контракт Тухеля продлился сам

Поговаривают, что в ближайшее время Томас Тухель может подписать новое долгосрочное трудовое соглашение с «Челси». В то же время The Athletic сообщает на своих страницах о том, что действующий контракт немецкого тренера с лондонцами продлился автоматически на один год и теперь рассчитан до конца июня 2023 года. Продление произошло из-за победы «Челси» в Лиге чемпионов.

Напомним, что на пресс-конференции после финального поединка Лиги чемпионов Томас Тухель дал понять, что его контракт с «Челси» может продлиться. Возможно, немец как раз имел в виду прописанную в договоре опцию.