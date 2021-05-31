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​Контракт Тухеля продлился сам

31 Мая 2021, 18:43,

Поговаривают, что в ближайшее время Томас Тухель может подписать новое долгосрочное трудовое соглашение с «Челси». В то же время The Athletic сообщает на своих страницах о том, что действующий контракт немецкого тренера с лондонцами продлился автоматически на один год и теперь рассчитан до конца июня 2023 года. Продление произошло из-за победы «Челси» в Лиге чемпионов.

Напомним, что на пресс-конференции после финального поединка Лиги чемпионов Томас Тухель дал понять, что его контракт с «Челси» может продлиться. Возможно, немец как раз имел в виду прописанную в договоре опцию.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Томас Тухель
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