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​Тухель рассказал, сколько трансферов ему нужно

31 Мая 2021, 14:34,

Рулевой «Челси» Томас Тухель только-только привёл команду к трофею Лиги чемпионов, но уже думает о будущем. Немецкий специалист рассказал журналистам о своих планах на трансферное окно.

«Получить двух или трёх новых игроков могло бы быть очень и очень хорошо. Никогда нельзя отрицать перемены. Думаю, это хорошо, когда появляется новая энергия, новые игроки, которые ставят под сомнение старые убеждения и бросают вызов другим на тренировках и в матчах», - приводит слова Тухеля Goal.com.

Напомним, что Томас Тухель возглавил «Челси» в конце января, сменив на тренерском мостике Фрэнка Лэмпарда.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Томас Тухель
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