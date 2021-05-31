​Тухель рассказал, сколько трансферов ему нужно

Рулевой «Челси» Томас Тухель только-только привёл команду к трофею Лиги чемпионов, но уже думает о будущем. Немецкий специалист рассказал журналистам о своих планах на трансферное окно.

«Получить двух или трёх новых игроков могло бы быть очень и очень хорошо. Никогда нельзя отрицать перемены. Думаю, это хорошо, когда появляется новая энергия, новые игроки, которые ставят под сомнение старые убеждения и бросают вызов другим на тренировках и в матчах», - приводит слова Тухеля Goal.com.

Напомним, что Томас Тухель возглавил «Челси» в конце января, сменив на тренерском мостике Фрэнка Лэмпарда.