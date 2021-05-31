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​Рамос может стать игроком «Манчестер Сити»

31 Мая 2021, 14:28,

Месяц остаётся до того момента, как действующий контракт Серхио Рамоса с «Реалом» истечёт. Опытный защитник рискует оказаться в статусе свободного агента, ведь стороны так и не договорились о новом трудовом договоре, о чём писали в испанских СМИ.

Серхио Рамос может продолжить карьеру в Премьер-лиге Англии. По данным ESPN, о предложении испанскому футболисту трудового соглашения сроком на два года раздумывает «Манчестер Сити».

Напомним, что Серхио Рамос выступает за «Реал» с 2005 года после трансфера из «Севильи». В завершившемся сезоне Рамос провёл 21 матч и забил 4 гола.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Серхио Рамос
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