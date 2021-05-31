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«Манчестер Юнайтед» заманивает защитника «Реала» выгодным контрактом

31 Мая 2021, 13:54,

Защитник Рафаэль Варан, который покинет мадридский «Реал», может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Согласно информации ABC, подписать 28-летнего футболиста собирается «Манчестер Юнайтед».

Источник сообщает, что руководство «красных дьяволов» готово предложить игроку выгодный контракт. Манкунианцы намерены увеличить оклад Рафаэля в два раза. В Мадриде защитник зарабатывает шесть миллионов евро в год.

Напомним, что ранее состав «королевского» клуба пополнил австриец Давид Алаба.

В составе «Реала» Варан играет с лета 2011 года. В минувшем сезоне чемпионата Испании Рафаэль провел 31 матч, отметившись двумя забитыми мячами.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Рафаэль Варан
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