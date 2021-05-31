«Барселона» готова отдать Коутиньо в «Ливерпуль»

Рекордный трансфер полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо стал провальным для «Барселоны» и вогнал клуб в долги. Каталонцы выложили за перспективного хавбека 135 миллионов евро, подписав с ним контракт на пять сезонов. Бразилец с 2018 года и не проявил себя на «Камп Ноу» и на год ездил в «Баварию» за игровой практикой.

На сегодняшний день Коутиньо практически 29 лет, в прошлом сезоне он провел всего 14 матчей, в которых забил два гола. Испанский гранд до сих не выплатил около 50 миллионов в казну «Ливерпуля» по условиям этого трансфера. По данным AS, «Барселона» предлагает англичанам забрать Коутиньо обратно, при этом за него не нужно ничего платить, а только списать оставшуюся сумму.