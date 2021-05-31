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«Барселона» готова отдать Коутиньо в «Ливерпуль»

31 Мая 2021, 00:57,

Рекордный трансфер полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо стал провальным для «Барселоны» и вогнал клуб в долги. Каталонцы выложили за перспективного хавбека 135 миллионов евро, подписав с ним контракт на пять сезонов. Бразилец с 2018 года и не проявил себя на «Камп Ноу» и на год ездил в «Баварию» за игровой практикой.

На сегодняшний день Коутиньо практически 29 лет, в прошлом сезоне он провел всего 14 матчей, в которых забил два гола. Испанский гранд до сих не выплатил около 50 миллионов в казну «Ливерпуля» по условиям этого трансфера. По данным AS, «Барселона» предлагает англичанам забрать Коутиньо обратно, при этом за него не нужно ничего платить, а только списать оставшуюся сумму.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Ливерпуль, Филиппе Коутиньо
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