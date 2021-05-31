Главная цель Тухеля - заполучить Лукаку

После победы в Лиге чемпионов главный тренер «Челси» Томас Тухель мечтает усилить линию атаки с помощью Ромелу Лукаку, форварда «Интера».

- Нужно согласовать с владельцем этот план. Всё возможно, - приводит слова наставника «синих» the Guardian.

- Ситуация примерно, как у Тома Брэди. Когда его спрашивали о любимой победе, он отвечал, что это следующая. У нас впереди Премьер-лига, где нужно выкладываться с первого тура. На нас будут иначе настраиваться, как на победителей Лиги чемпионов, и здесь нам нужно прибавлять. Если мы реально хотим что-то построить, я в деле. Я счастлив обсуждать эти вопросы, - добавил Тухель.

28-летний Лукаку забил 24 гола в 36 матчах за «Интер» и помог команде выиграть первый титул с 2010 года.