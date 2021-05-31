Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Главная цель Тухеля - заполучить Лукаку

31 Мая 2021, 00:48,

После победы в Лиге чемпионов главный тренер «Челси» Томас Тухель мечтает усилить линию атаки с помощью Ромелу Лукаку, форварда «Интера».

- Нужно согласовать с владельцем этот план. Всё возможно, - приводит слова наставника «синих» the Guardian.

- Ситуация примерно, как у Тома Брэди. Когда его спрашивали о любимой победе, он отвечал, что это следующая. У нас впереди Премьер-лига, где нужно выкладываться с первого тура. На нас будут иначе настраиваться, как на победителей Лиги чемпионов, и здесь нам нужно прибавлять. Если мы реально хотим что-то построить, я в деле. Я счастлив обсуждать эти вопросы, - добавил Тухель.

28-летний Лукаку забил 24 гола в 36 матчах за «Интер» и помог команде выиграть первый титул с 2010 года.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Челси, Интер Милан, Ромелу Лукаку, Томас Тухель
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Комментарии (3)
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0
Oleg-Chelsea
31 Мая 2021, 01:30

Это утка! Они купят Холланда! Все просто.

1
feldkurat
31 Мая 2021, 01:21

После того, как Лукаку под носом Челси, с которым уже вроде договорились, побежал в скам к Жозе... этот трансфер выглядит очень сомнительным.

0
3Tituli
31 Мая 2021, 01:04

Томас, давай, это отличный план))

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