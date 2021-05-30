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Рюдигер: «Остаться в «Челси» - моё лучшее решение»

30 Мая 2021, 20:36,

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер доволен тем, что зимой не покинул команду после непростой первой части сезона. Немецкий футболист не чувствовал себя комфортно под руководством Фрэнка Лэмпарда, но рокировка на тренерском мостике «синих» всё изменила.

- Это самый лучший день в моей футбольной карьере. Неважно, что случится дальше, но я никогда не забуду Порту. Я счастлив всем, что случилось со мной в «Челси». Оглядываясь назад, это было мое лучшее решение. И сейчас я попытаюсь перенести мою форму  из «Челси» на Евро-2020, - заявил Рюдигер Sport1.

Напомним, что ранее Рюдигер выразил сожаление о нанесенной травме Кевину де Брёйне.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Челси, Антонио Рюдигер
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