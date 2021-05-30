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Конте рассматривает варианты с «Реалом» и «Тоттенхэмом»

30 Мая 2021, 19:38,

Бывший главный тренер «Интера» Антонио Конте ищет себе новый клуб за пределами Италии. Условием досрочного разрыва контракта с миланским клубом было то, что специалист не сможет работать в Серии А в сезоне 2021/22.

Diario AS сообщает о том, что Конте представил руководству «Реала» свои идеи по стратегии клуба. Отмечается, что президент «бланкос» Флорентино Перес остался недовольным встречей с именитым тренером.

Еще один вариант для итальянского специалиста - «Тоттенхэм», где также нет тренера, к тому же именно туда ушел уволенный из «Ювентуса» спортивный директор Фабио Паратичи.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Интер Милан, Тоттенхэм, Антонио Конте
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Комментарии (2)
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1
Juve96
30 Мая 2021, 20:46

В Реале не получится так права качать как Антоха любит

1
Super fanat
30 Мая 2021, 20:45

Бред! Тоттенхэм бестрофейник? Жаль Конте в случае принятия такого судьбоносного решения. Может, лучше подождать развития сезона, авось Нагельсманн Баварии не подойдёт! Или в АПЛ у кого-то подгорит, что бывает часто.

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