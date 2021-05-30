Конте рассматривает варианты с «Реалом» и «Тоттенхэмом»

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30 Мая 2021, 19:38,
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Бывший главный тренер «Интера» Антонио Конте ищет себе новый клуб за пределами Италии. Условием досрочного разрыва контракта с миланским клубом было то, что специалист не сможет работать в Серии А в сезоне 2021/22.
Diario AS сообщает о том, что Конте представил руководству «Реала» свои идеи по стратегии клуба. Отмечается, что президент «бланкос» Флорентино Перес остался недовольным встречей с именитым тренером.
Еще один вариант для итальянского специалиста - «Тоттенхэм», где также нет тренера, к тому же именно туда ушел уволенный из «Ювентуса» спортивный директор Фабио Паратичи.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Реал Мадрид, Интер Милан, Тоттенхэм, Антонио Конте
В Реале не получится так права качать как Антоха любит
Бред! Тоттенхэм бестрофейник? Жаль Конте в случае принятия такого судьбоносного решения. Может, лучше подождать развития сезона, авось Нагельсманн Баварии не подойдёт! Или в АПЛ у кого-то подгорит, что бывает часто.