Конте рассматривает варианты с «Реалом» и «Тоттенхэмом»

Бывший главный тренер «Интера» Антонио Конте ищет себе новый клуб за пределами Италии. Условием досрочного разрыва контракта с миланским клубом было то, что специалист не сможет работать в Серии А в сезоне 2021/22.

Diario AS сообщает о том, что Конте представил руководству «Реала» свои идеи по стратегии клуба. Отмечается, что президент «бланкос» Флорентино Перес остался недовольным встречей с именитым тренером.

Еще один вариант для итальянского специалиста - «Тоттенхэм», где также нет тренера, к тому же именно туда ушел уволенный из «Ювентуса» спортивный директор Фабио Паратичи.