Джака горд интересом к его персоне со стороны Моуринью

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака прокомментировал интерес со стороны «Ромы».

- Конечно, я об этом читал, но сейчас я на 100% сконцентрирован на сборной. Это важнее «Арсенала» или трансферных слухов. У меня еще два года по контракту в Лондоне, и «Арсенал» отлично знает мои способности, - приводит слова игрока Blick.

- Если честно, я не слышал, что Моуринью говорил обо мне, но я горжусь. Все знают Моуринью и то, чего он добился. Моуринью знает, как выигрывать титулы, - добавил 28-летний швейцарец.

В прошлом сезоне Джака провел 45 матчей, его команда заняла восьмое место в АПЛ и пробилась в полуфинал Лиги Европы.