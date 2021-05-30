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Джака горд интересом к его персоне со стороны Моуринью

30 Мая 2021, 18:14,

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака прокомментировал интерес со стороны «Ромы».

- Конечно, я об этом читал, но сейчас я на 100% сконцентрирован на сборной. Это важнее «Арсенала» или трансферных слухов. У меня еще два года по контракту в Лондоне, и «Арсенал» отлично знает мои способности, - приводит слова игрока Blick.

- Если честно, я не слышал, что Моуринью говорил обо мне, но я горжусь. Все знают Моуринью и то, чего он добился. Моуринью знает, как выигрывать титулы, - добавил 28-летний швейцарец.

В прошлом сезоне Джака провел 45 матчей, его команда заняла восьмое место в АПЛ и пробилась в полуфинал Лиги Европы.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Арсенал Лондон, Рома, Жозе Моуринью, Гранит Джака
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Комментарии (1)
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Super fanat
30 Мая 2021, 20:48

Лучше бы уровень своей игры повышал, а то Моуриньо нюх потерял.

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