Агуэро: «Манчестер Сити» - навсегда в моем сердце»

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, который вчера провёл последний матч за «горожан», написал прощальное сообщение в «Твиттере».

- Горжусь этой командой и тем, что носил эти цвета столько лет. «Манчестер Сити» - навсегда в моем сердце, - написал футболист на испанском и английском.

Напомним, что аргентинцу 32 года, и на «Этихаде» он впервые появился 10 лет назад. В завершившемся сезоне он играл не так часто и забил шесть мячей в 20 официальных матчах (4 гола в 12 поединках в рамках английской Премьер-лиги). Серхио Агуэро получил статус свободного агента и, вероятно, присоединится к «Барселоне».

Orgulloso del equipo y de haber vestido tantos años esta camiseta. Manchester City siempre en mi corazón //Proud of this team and to have worn its colors for so many years. Manchester City, forever in my heart pic.twitter.com/NkmznA0Rq2