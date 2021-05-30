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​«Челси» наградит Тухеля новым контрактом

30 Мая 2021, 11:24,

В конце января Томас Тухель подписал с «Челси» контракт сроком до завершения сезона 2021/2022. Теперь, после победы в Лиге чемпионов, клуб планирует наградить немецкого специалиста новым трудовым договором. Об этом сообщает Goal.com.

Сам Тухель на пресс-конференции после завоевания трофея Лиги чемпионов дал понять, что продление контракта вероятно.

«Я не уверен на 100%, но, возможно, у меня будет новый контракт. Может, мой агент что-то сказал по этому поводу, но я не знаю. Давайте сначала проверим это», - высказался рулевой «Челси» по ходу общения с представителями СМИ.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Томас Тухель
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Комментарии (1)
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0
Roni06
30 Мая 2021, 11:59

Это Тухель наградит Челси новым контрактом)

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