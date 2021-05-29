​Тренер «Брентфорда»: «Сейчас я просто хочу напиться»

Рулевой «Брентфорда» Томас Франк дал комментарий после выхода команды в Премьер-лигу. «Пчёлы» не выступали в элитном дивизионе Англии вот уже 74 года.

«Сейчас я просто хочу напиться. А уже завтра буду думать о Премьер-лиге», - рассказал Франк в эфире Sky Sports.

Напомним, «Брентфорд» стал победителем плей-офф Чемпионшипа. В финальном поединке на «Уэмбли» команда Томаса Франка обыграла «Суонси» со счётом 2:0.

Вместе с «Брентфордом» повышение в классе до Премьер-лиги заработали «Норвич» и «Уотфорд». Эти клубы получили прямые билеты, заняв два первых места в регулярном сезоне.