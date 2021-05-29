Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​Тренер «Брентфорда»: «Сейчас я просто хочу напиться»

29 Мая 2021, 20:18,

Рулевой «Брентфорда» Томас Франк дал комментарий после выхода команды в Премьер-лигу. «Пчёлы» не выступали в элитном дивизионе Англии вот уже 74 года.

«Сейчас я просто хочу напиться. А уже завтра буду думать о Премьер-лиге», - рассказал Франк в эфире Sky Sports.

Напомним, «Брентфорд» стал победителем плей-офф Чемпионшипа. В финальном поединке на «Уэмбли» команда Томаса Франка обыграла «Суонси» со счётом 2:0.

Вместе с «Брентфордом» повышение в классе до Премьер-лиги заработали «Норвич» и «Уотфорд». Эти клубы получили прямые билеты, заняв два первых места в регулярном сезоне.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Брентфорд, Томас Франк
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