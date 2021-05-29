«Брентфорд» стал десятым клубом из Лондона в АПЛ

«Брентфорд» взял верх над «Суонси» в финале плей-офф Чемпионшипа и повысился в классе до Премьер-лиги. Для «пчёл» это особенное событие, ведь в последний раз они выступали в элитном дивизионе Англии ещё в далёком сезоне 1946/1947.

В современной Премьер-лиге, созданной в 1992 году, «Брентфорд» выступит впервые. Как сообщает Opta, «пчёлы» стали 50-м клубом за всю историю АПЛ и 10-м представителем Лондона за всю историю АПЛ.

«Брентфорд» представляет одноимённый небольшой городок, который входит в Западный Лондон.

Помимо «Брентфорда», в Премьер-лигу из Чемпионшипа отправились «Норвич» и «Уотфорд». Они получили прямые путёвки.