​Стало известно, в какой клуб хочет перейти Роналду

Дни Криштиану Роналду в «Ювентусе», похоже, сочтены. В программе El Larguero на Cadena SER была раскрыта некоторая информация о будущем звёздного португальца. Сообщается, что вернувшийся на тренерский мостик «старой синьоры» Массимилиано Аллегри не рассчитывает на Роналду, а потому клуб будет пытаться продать игрока в летнее трансферное окно.

Для самого Роналду приоритетным вариантом является возвращение в «Манчестер Юнайтед». Португалец покинул этот клуб в 2009 году, перебравшись в «Реал».

Ранее сообщалось, что подписать Роналду может попытаться «ПСЖ», если клуб не сможет заключить новый контракт с Килианом Мбаппе.