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​Стало известно, в какой клуб хочет перейти Роналду

29 Мая 2021, 17:47,

Дни Криштиану Роналду в «Ювентусе», похоже, сочтены. В программе El Larguero на Cadena SER была раскрыта некоторая информация о будущем звёздного португальца. Сообщается, что вернувшийся на тренерский мостик «старой синьоры» Массимилиано Аллегри не рассчитывает на Роналду, а потому клуб будет пытаться продать игрока в летнее трансферное окно.

Для самого Роналду приоритетным вариантом является возвращение в «Манчестер Юнайтед». Португалец покинул этот клуб в 2009 году, перебравшись в «Реал».

Ранее сообщалось, что подписать Роналду может попытаться «ПСЖ», если клуб не сможет заключить новый контракт с Килианом Мбаппе.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Ювентус, Криштиану Роналду, Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (1)
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0
ARTUR
29 Мая 2021, 18:03

точно ему нужно в псж , тогда там станет чемпионом уж точно ниодин игрок по титулам за разные команды , да и вообще по титулам никогда не догонит )) рекорд на века ))

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