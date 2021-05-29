«Арсенал» хочет подписать Мареза и Стерлинга

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29 Мая 2021, 16:36,
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Сегодня, 29 мая, британские СМИ сообщили о возможном уходе Рахима Стерлинга и Рияда Мареза из «Манчестер Сити». На этих футболистов уже появился претендент из АПЛ.
Как сообщает Daily Mail, заинтересованность в подписании нападающих проявляет лондонский «Арсенал». Главной проблемой может стать то, что «канониры» не сыграют в еврокубках в следующем сезоне.
Подопечные Микеля Артеты провели неудачный сезон, финишировав лишь на восьмой позиции в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Мареза в 42 миллиона евро, а Стерлинга - в 90 миллионов.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Арсенал Лондон, Рахим Стерлинг, Рияд Марез
Ахахахах
Вроде сегодня 29 мая, а не 1 апреля
Арсенал гнёт свою линию )) Который год нужно усилять защиту и опорку, а они всё атакой интересуются.