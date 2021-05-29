«Арсенал» хочет подписать Мареза и Стерлинга

Сегодня, 29 мая, британские СМИ сообщили о возможном уходе Рахима Стерлинга и Рияда Мареза из «Манчестер Сити». На этих футболистов уже появился претендент из АПЛ.

Как сообщает Daily Mail, заинтересованность в подписании нападающих проявляет лондонский «Арсенал». Главной проблемой может стать то, что «канониры» не сыграют в еврокубках в следующем сезоне.

Подопечные Микеля Артеты провели неудачный сезон, финишировав лишь на восьмой позиции в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Мареза в 42 миллиона евро, а Стерлинга - в 90 миллионов.