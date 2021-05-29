Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Арсенал» хочет подписать Мареза и Стерлинга

29 Мая 2021, 16:36,

Сегодня, 29 мая, британские СМИ сообщили о возможном уходе Рахима Стерлинга и Рияда Мареза из «Манчестер Сити». На этих футболистов уже появился претендент из АПЛ.

Как сообщает Daily Mail, заинтересованность в подписании нападающих проявляет лондонский «Арсенал». Главной проблемой может стать то, что «канониры» не сыграют в еврокубках в следующем сезоне.

Подопечные Микеля Артеты провели неудачный сезон, финишировав лишь на восьмой позиции в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Мареза в 42 миллиона евро, а Стерлинга - в 90 миллионов.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Арсенал Лондон, Рахим Стерлинг, Рияд Марез
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Комментарии (3)
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0
Super fanat
29 Мая 2021, 17:12

Ахахахах

0
LMI
29 Мая 2021, 17:10

Вроде сегодня 29 мая, а не 1 апреля

0
kalibr
29 Мая 2021, 16:43

Арсенал гнёт свою линию )) Который год нужно усилять защиту и опорку, а они всё атакой интересуются.

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