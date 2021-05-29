Клопп - лучший тренер АПЛ в мае

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп признан лучшим тренером английской Премьер-лиги по итогам мая. Об этом рапортует пресс-служба турнира.

В уходящем месяце мерсисайдцы под руководством немецкого специалиста одержали пять побед в пяти встречах и благодаря этому рывку финишировали на третьем месте.

В борьбе за индивидуальную награду Клопп опередил Микеля Артету, Дэвида Мойеса и Марсело Бьелсу.

Немецкий специалист возглавил «Ливерпуль» осенью 2015 года. Трудовое соглашение Юргена с английским топ-клубом рассчитано до середины 2024 года.