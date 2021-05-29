Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Бельерин может переехать в Примеру

29 Мая 2021, 12:24,

Фланговый защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин может сменить английскую Премьер-лигу на испанскую Примеру, об этом информирует ABC de Sevilla.

По данным источника, в услугах 26-летнего исполнителя заинтересован севильский «Бетис». Контракт Бельерина с «канонирами» рассчитан еще на два года, однако наставник команды Микель Артета не рассчитывает на защитника, поэтому клуб готов выставить его на трансфер.

Эктор выступает в составе лондонского коллектива с 2013 года. В минувшем розыгрыше английской Премьер-лиги Бельерин провел 25 поединков, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бетис, Эктор Бельерин
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