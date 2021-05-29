Марез и Стерлинг могут покинуть «Манчестер Сити»

Руководство «Манчестер Сити» готово расстаться с двумя нападающими в летнее трансферное окно, об этом информирует Sportsmail.

Согласно данным источника, «горожане» готовы рассмотреть предложения по Рияду Марезу и Рахиму Стерлингу. В преддверии летнего межсезонья чемпион Англии хочет расчистить зарплатную ведомость для приглашения новичков. «Манчестер Сити» хочет подписать Джека Грилиша и Гарри Кейна.

В прошлом сезоне АПЛ Стерлинг провел 31 встречу, забил десять голов и отдал семь ассистов. Марез отметился девятью голами и шесть результативными передачами в 27 поединках.