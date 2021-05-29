Марез и Стерлинг могут покинуть «Манчестер Сити»

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29 Мая 2021, 11:26,
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Руководство «Манчестер Сити» готово расстаться с двумя нападающими в летнее трансферное окно, об этом информирует Sportsmail.
Согласно данным источника, «горожане» готовы рассмотреть предложения по Рияду Марезу и Рахиму Стерлингу. В преддверии летнего межсезонья чемпион Англии хочет расчистить зарплатную ведомость для приглашения новичков. «Манчестер Сити» хочет подписать Джека Грилиша и Гарри Кейна.
В прошлом сезоне АПЛ Стерлинг провел 31 встречу, забил десять голов и отдал семь ассистов. Марез отметился девятью голами и шесть результативными передачами в 27 поединках.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Сити, Рахим Стерлинг, Рияд Марез
Та ну, Марез только раскрылся... Идеальный запасной! Да и Стерлинг марку держит
Неужели уход Агуэро не разгрузит зарплатную ведомость достаточно для приглашения новичков? Я понимаю ещё, продать Стерлинга и Кейна купить, но ещё и Марез - это бред.
очень сомнительный обмен , оба игрока из основной обоймы , с уходом Агуэро Стерлинга продавать как то не рационально
Стерлинг уже не является основой ,Пеп сделал ставку на Фодена ,это уже очевидно.
пеп делает ставку на тех кто в лучшей форме, как и любой тренер
нападение - не требующая усиления линия в сити
Само собой , Пеп всегда делает выбор на перспективу , один из немногих в этом плане тренеров , но это те кто может еще приносить пользу , и их ДВОЕ , замена на одного игрока уже не равноценна ибо он может получить травму и тд и тп ..
Даже очень неплохо ,Стерлинг на спаде последние уже пол года ,а Марез через раз играет убедительно .И замена уж точно не хуже ,а то и лучше .