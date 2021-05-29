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Марез и Стерлинг могут покинуть «Манчестер Сити»

29 Мая 2021, 11:26,

Руководство «Манчестер Сити» готово расстаться с двумя нападающими в летнее трансферное окно, об этом информирует Sportsmail.

Согласно данным источника, «горожане» готовы рассмотреть предложения по Рияду Марезу и Рахиму Стерлингу. В преддверии летнего межсезонья чемпион Англии хочет расчистить зарплатную ведомость для приглашения новичков. «Манчестер Сити» хочет подписать Джека Грилиша и Гарри Кейна.

В прошлом сезоне АПЛ Стерлинг провел 31 встречу, забил десять голов и отдал семь ассистов. Марез отметился девятью голами и шесть результативными передачами в 27 поединках.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Сити, Рахим Стерлинг, Рияд Марез
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Комментарии (6)
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0
Super fanat
29 Мая 2021, 12:00

Та ну, Марез только раскрылся... Идеальный запасной! Да и Стерлинг марку держит
Неужели уход Агуэро не разгрузит зарплатную ведомость достаточно для приглашения новичков? Я понимаю ещё, продать Стерлинга и Кейна купить, но ещё и Марез - это бред.

0
ARTUR
29 Мая 2021, 11:42

очень сомнительный обмен , оба игрока из основной обоймы , с уходом Агуэро Стерлинга продавать как то не рационально

0
Марченко Максим
29 Мая 2021, 11:56

Стерлинг уже не является основой ,Пеп сделал ставку на Фодена ,это уже очевидно.

0
skywoker
29 Мая 2021, 13:34

пеп делает ставку на тех кто в лучшей форме, как и любой тренер
нападение - не требующая усиления линия в сити

0
ARTUR
29 Мая 2021, 12:24

Само собой , Пеп всегда делает выбор на перспективу , один из немногих в этом плане тренеров , но это те кто может еще приносить пользу , и их ДВОЕ , замена на одного игрока уже не равноценна ибо он может получить травму и тд и тп ..

2
Марченко Максим
29 Мая 2021, 11:39

Даже очень неплохо ,Стерлинг на спаде последние уже пол года ,а Марез через раз играет убедительно .И замена уж точно не хуже ,а то и лучше .

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