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Янг может вернуться в «Уотфорд»

28 Мая 2021, 23:00,

35-летний защитник «Интера» Эшли Янг в скором времени покинет Серию А – англичанин ведёт переговоры с «Уотфордом» о возвращении в клуб, который его воспитал.

Издание Sky Sports сообщает, что основной проблемой могут стать финансовые требования возрастного защитника. Контракт Янга с «Интером» подходит к концу летом 2021 года, поэтому «шершням» он достанется бесплатно.

Отметим, что в мае Янг, беседуя с корреспондентом Sky Sports, заявил, что ему будет трудно отказаться от потенциального возвращения в «Уотфорд». Напомним, что в составе «Интера» за 1,5 года он провёл в Серии А 44 матча и забил 5 голов.

Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
Теги: Уотфорд, Апл, Эшли Янг
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