«МЮ» может выделить на трансферы 350 млн евро

«Манчестер Юнайтед» может серьезно пошуметь на летнем трансферном рынке. По данным The Guardian, «красные дьяволы» обозначили четыре приоритетные цели.

В шорт-лист манкунианского гранда включены следующие футболисты: защитник Пау Торрес, хавбек Деклан Райс, вингер Джедон Санчо и центрфорвард Гарри Кейн. По мнению журналистов, на трансферы этих игроков «Манчестер Юнайтед» придется потратить порядка 350 миллионов евро.

По итогам прошлого сезона подопечные Уле Гуннара Сульшера финишировали на втором месте в Премьер-лиге. Команда получила прямую путевку в групповой раунд Лиги чемпионов.