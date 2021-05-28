«Челси» начал переговоры с Лукаку

Лондонский «Челси» вступил в переговоры с форвардом миланского «Интера» Ромелу Лукаку, ранее заявившем о желании сменить клубную прописку из-за увольнения Антонио Конте. Об этом рапортует Het Laatste Nieuws.

28-летний голеадор уже выступал за «пенсионеров» с 2011 по 2014 год, но не смог проявить себя. Лукаку провел 15 поединков, не отметившись голами. После этого отрезка карьеры Ромелу перебрался в «Эвертон».

В «Интер» бельгийский нападающий перешел летом 2019 года. Его контракт с «нерадзурри» истекает по окончании сезона-2023/2024.

В прошлом сезоне Серии А форвард сыграл 36 поединков, забил 24 гола и отдал 11 ассистов.