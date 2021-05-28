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«Челси» начал переговоры с Лукаку

28 Мая 2021, 11:57,

Лондонский «Челси» вступил в переговоры с форвардом миланского «Интера» Ромелу Лукаку, ранее заявившем о желании сменить клубную прописку из-за увольнения Антонио Конте. Об этом рапортует Het Laatste Nieuws.

28-летний голеадор уже выступал за «пенсионеров» с 2011 по 2014 год, но не смог проявить себя. Лукаку провел 15 поединков, не отметившись голами. После этого отрезка карьеры Ромелу перебрался в «Эвертон».

В «Интер» бельгийский нападающий перешел летом 2019 года. Его контракт с «нерадзурри» истекает по окончании сезона-2023/2024.

В прошлом сезоне Серии А форвард сыграл 36 поединков, забил 24 гола и отдал 11 ассистов.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Челси, Ромелу Лукаку
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Комментарии (6)
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0
Evgen 86
28 Мая 2021, 13:38

И зачем Интеру нужно было это чемпионство? Лидеров распродать и лишиться тренера который это построил? И вправду халиф на час?

1
Misha_diablo_football
28 Мая 2021, 13:35

Все началоь, без Конте Интер разорвут на мелкие кусочки...

1
Ibray
28 Мая 2021, 12:58

Неееееееееееееееееееееееееееееет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ!!!!!!!!!! Пожалуйта!
НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ!!!

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1
ARTUR
28 Мая 2021, 12:40

все же АПЛ наверное не для него , может его мог бы взять какой ни будь испанский клуб , Севилия например , Атлетико , я думаю там бы он прижился , хотя с Тухелем может и в челсяках ему повезет.. но очень сомнительно , он совсем не плохой игрок , жалко будет если вновь затухнет . А может пойдет туда куда и Конте ??

1
3Tituli
28 Мая 2021, 12:24

Это была бы шикарная сделка! На мой взгляд лучшее решение проблемы с дефицитом бюджета. Без Конте он опять сдуется и будет стоить копейки.

2
Карыч Кар
28 Мая 2021, 12:07

Какое стремление наступить на грабли! Ну, ну...

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