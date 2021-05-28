«Манчестер Сити» выделит на трансфер Грилиша более 100 млн евро

Лидер бирмингемской «Астон Виллы» Джек Грилиш может сменить клубную прописку в летнее межсезонье. Согласно информации Daily Mail, подписать 25-летнего исполнителя хочет подписать «Манчестер Сити».

Руководство «горожан» готово выделить на трансфер полузащитника 100 миллионов фунтов (~116 миллионов евро). Ранее также сообщалось об интересе к Грилишу со стороны «Манчестер Юнайтед».

В составе «Астон Виллы» хавбек выступает с 2013 года. Его контракт с бирмингемским клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.