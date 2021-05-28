Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Топ-клуб АПЛ нацелился на Доннарумму

28 Мая 2021, 08:25,

Вратарь Джанлуиджи Доннарумма, который вскоре покинет «Милан» в связи с истечением срока трудового соглашения, имеет вариант продолжения карьеры в топ-клубе английской Премьер-лиги. Об этом рапортует 90min.

По данным источника, заинтересованность в трансфере итальянского вратаря проявляет лондонский «Челси». В борьбе за игрока «пенсионерам» придется выдержать конкуренцию со стороны туринского «Ювентуса» и каталонской «Барселоны».

В минувшем розыгрыше чемпионата Италии Доннарумма принял участие в 37 встречах и пропустил 38 голов. По итогам сезона «россонери» финишировали на втором месте в турнирной таблице Серии А.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Челси, Джанлуиджи Доннарумма
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
28 Мая 2021, 08:59

Хорошо, а куда девать Менди? Парень ведь молодец, как в Ренне был, так и в Челси

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