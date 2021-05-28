Топ-клуб АПЛ нацелился на Доннарумму

Вратарь Джанлуиджи Доннарумма, который вскоре покинет «Милан» в связи с истечением срока трудового соглашения, имеет вариант продолжения карьеры в топ-клубе английской Премьер-лиги. Об этом рапортует 90min.

По данным источника, заинтересованность в трансфере итальянского вратаря проявляет лондонский «Челси». В борьбе за игрока «пенсионерам» придется выдержать конкуренцию со стороны туринского «Ювентуса» и каталонской «Барселоны».

В минувшем розыгрыше чемпионата Италии Доннарумма принял участие в 37 встречах и пропустил 38 голов. По итогам сезона «россонери» финишировали на втором месте в турнирной таблице Серии А.