«МЮ» и «Атлетико» могут обменяться голкиперами

«Манчестер Юнайтед» намерен расстаться с испанским голкипером Давидом де Хеа в летнее трансферное окно, об этом информирует таблоид The Sun.

Источник рапортует, что «красные дьяволы» хотят предложить обмен вратарями мадридскому «Атлетико». Де Хеа может отправиться в стан «матрасников», а в обратном направлении последует словенец Ян Облак.

Напомним, что Давид выступает в составе манкунианцев с 2011 года, а Облак играет за «Атлетико» с 2014 года.

Контракты голкиперов с их нынешними клубами рассчитаны до середины 2023 года.