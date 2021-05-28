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«МЮ» и «Атлетико» могут обменяться голкиперами

28 Мая 2021, 08:19,

«Манчестер Юнайтед» намерен расстаться с испанским голкипером Давидом де Хеа в летнее трансферное окно, об этом информирует таблоид The Sun.

Источник рапортует, что «красные дьяволы» хотят предложить обмен вратарями мадридскому «Атлетико». Де Хеа может отправиться в стан «матрасников», а в обратном направлении последует словенец Ян Облак.

Напомним, что Давид выступает в составе манкунианцев с 2011 года, а Облак играет за «Атлетико» с 2014 года.

Контракты голкиперов с их нынешними клубами рассчитаны до середины 2023 года.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Атлетико Мадрид, Давид Де Хеа, Ян Облак
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