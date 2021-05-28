Брэйди покинет «Бёрнли» на правах свободного агента

Левый вингер сборной Ирландии и «Бёрнли» Робби Брэйди в следующем месяце станет свободным агентом – его контракт с представителем АПЛ подойдёт к концу. Брэйди стал рекордным подписанием «Бёрнли» в январе 2017 года, но череда травм не позволила участнику Евро-2016 реализовать свой потенциал на «Тёрф Мур».

«Мне очень нравилось здесь. С радостью вспоминаю каждую минуту в «Бёрнли» и буду скучать по парням. К сожалению, серьёзная травма на пике карьеры не сыграла мне на руку. Я обрёл здесь друзей, и футболисты «Бёрнли» стали частью моей карьеры. Вместе с клубом мы набрали множество очков, а я проделал долгий и трудный путь», - заявил Брэйди, мучившийся от болей в ахилловом сухожилии, в интервью Sky Sports.