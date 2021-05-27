Гвардиола назвал самого талантливого футболиста, которого он тренировал

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, кто является самым талантливым футболистом, которого он тренировал.

«Лучший – Месси. На втором месте? Я не видел Лионеля в 17 лет, но в таком возрасте я тренировал Фодена. Если честно, то я не видел 17-летних футболистов, которые имели столь невероятный потенциал», - цитирует Гвардиолу BT Sport.

Фоден, которому завтра исполнится 21 год, сыграл 28 матчей за «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги, забил девять голов и отдал пять голевых передач. Контракт англичанина с родным клубом рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается в 70 миллионов евро.