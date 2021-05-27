Торрес: «Гвардиола – лучший тренер в мире»

Полузащитник «Манчестер Сити» Ферран Торрес рассказал о работе с Хосепом Гвардиолой.

«Если вы хотите стать лучшим, то должны работать с лучшими, именно таким и является Гвардиола. В мире нет тренера лучше. Гвардиола особенным образом взаимодействует с игроками, помогает совершенствоваться. Если ему нужно задержаться на полчаса, чтобы донести до футболистов информацию, то он сделает это. Гвардиола живёт футболом, посвящает всё своё время игре – это имеет ключевое значение. Думаю, что Пеп сделал из меня совершенно другого футболиста, научил меня играть на любой позиции в атаке, но я по-прежнему продолжаю учиться у него», - цитирует Торреса пресс-служба УЕФА.