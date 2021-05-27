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​«Манчестер Юнайтед» предложил Сульшеру новый контракт

27 Мая 2021, 19:23,

«Манчестер Юнайтед» завершил сезон без трофеев, но второе место в Премьер-лиге и выход в финал Лиги Европы исполнительный директор клуба Эд Вудворд оценивает как прогресс. Согласно информации The Telegraph, главному тренеру команды Уле Гуннару Сульшеру будет предложен новый контракт сроком на три сезона. Кроме того, клуб поддержит норвежского специалиста на трансферном рынке.

Стоит отметить, что в конце календарного года Эд Вудворд покинет должность исполнительного директора «Манчестер Юнайтед», о чём уже было объявлено официально.

Напомним, в финале Лиги Европы «МЮ» проиграл «Вильярреалу» по пенальти.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Уле Гуннар Сульшер
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