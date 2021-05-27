​Директор «Манчестер Сити» ответил на вопрос о Месси

Операционный директор «Манчестер Сити» Омар Беррада ответил на вопрос, может ли клуб предпринять усилия, чтобы попытаться подписать Лионеля Месси летом.

«Мы сосредоточены на нашей команде и довольны успехом, которого она добилась в этом году. Мы ищем области, в которых потенциально можно улучшить команду, но если вы посмотрите на игру и результаты, то нам не потребуется значительных инвестиций.

Возможно, мы рассмотрим усиление позиции нападающего, потому что нас покидает такая легенда, как Серхио Агуэро. После завершения сезона мы сядем и посмотрим, что мы хотим сделать на трансферном рынке», - цитирует Берраду Goal.com.