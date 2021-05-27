​Лапорта уверен, что сможет уговорить Гвардиолу возглавить «Барселону»

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27 Мая 2021, 14:22,
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта уверен, что сможет уговорить Хосепа Гвардиолу вернуться на тренерский мостик команды уже ближайшим летом. Об этом президент «сине-гранатовых» сообщил людям из ближайшего окружения, передаёт AS.
Лапорта намерен связаться с Гвардиолой в ближайшие дни, а именно после финального поединка Лиги чемпионов, к которому в настоящее время испанский тренер готовит свой «Манчестер Сити».
В то же время известный журналист Фабрицио Романо, чьи инсайды зачастую попадают в цель, исключает вариант ухода Гвардиола из «Манчестер Сити» при любом результате финала Лиги чемпионов. По данным Романо, Хосеп уже строит трансферные планы на лето, контактируя на этот счёт с руководством.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола, Жоан Лапорта