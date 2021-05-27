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«Тоттенхэм» сообщил об уходе двух игроков

27 Мая 2021, 13:53,

Пресс-служба лондонского «Тоттенхэма» объявила об уходе двух футболистов. Лондонский клуб расстался с голкипером Пауло Гассанигой и фланговым защитником Дэнни Роузом. У игроков истекли трудовые соглашения со «шпорами».

Гассанига играл за английскую команду с 2017 года. Роуз защищал цвета «Тоттенхэма» с 2007 года.

По итогам прошлого сезона лондонский клуб занял седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Ранее СМИ сообщили, что «шпоры» подыскивают нового главного тренера после ухода Жозе Моуринью. Лондонцы вступили в переговоры с Маурисио Почеттино.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Тоттенхэм, Дэнни Роуз, Пауло Гассанига
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